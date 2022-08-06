مفاجأة صادمة لسيدة في حقيبة سفرها بعد عودتها من رحلة استجمام

مشهد غريب نادراً ما يحدث، أصاب سيدة نمساوية، من ناتيرنباخ، بالصدمة بعد عودتها من رحلة استجمام بكرواتيا لموطنها . فبعد عودتها من رحلتها، بدأت السيدة بفتح حقيبة سفرها- التي كان من الفترض أن تكون مليئة بالهدايا وذكريات البلد التي كانت فيها- إلا أنها وجدت ما لا تتوقعه. فقد وجدت حقيبتها مليئة بالعقارب!! نعم عقارب. فقد اكتشفت وجود 18 عقرباً عبارة عن أم وأطفالها. ذلك المشهد صدم السيدة وأرسل قشعريرة في جسدها، فقامت بالاتصال بخدمة إنقاذ الحيوانات Tierhilfe Gusental.

سيدة تجد عقارب في حقيبة سفرها- الصورة من موقع Times Now News

بحسب موقع Times Now News، انتقلت منظمة Tierhilfe Gusental التي نشرت صورة للعقرب الأم وصغارها على فيسبوك للتحدث عن الواقعة. وكتبت: “بعد ظهر اليوم اتصلت بنا سيدة من ناتيرنباخ تخبرنا أنها وجدت هؤلاء الركاب المكفوفين- في إشارة للعقارب- مستقرين في أمتعتها خلال عودتها من رحلتها من كرواتيا الى النمسا”. علاوة على ذلك، أضافت خدمة الإنقاذ أن المرأة سلمت الحيوانات إلى الخدمة؛ العقرب الكبير مع الأشبال على وجه الدقة.

وأضافت المنظمة على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها: “تم تأمين الحيوانات وتسليمها إلينا، وهم موجودون حالياً في ملجأ لينز للحيوانات حتى يبدأوا رحلة العودة”. هذا ومن المتوقع أن تُرسل عملية الإنقاذ الحيوانات إلى كرواتيا.

قال أحد العاملين في صحيفة أوبر أوستريا نيوز: “إن هذه العقارب يمكن أن تتكاثر بشكل جيد في النمسا لكنها لا تنتمي إلى هنا”.

وحتى هذا الوقت، لا يوجد لطاقم الطائرة أي فكرة عن وجود عقرب على متن الطائرة. وليس لدى الطاقم والمسؤولين أي دليل على كيفية تمكن العقرب من شق طريقه إلى الطائرة ولا تزال التحقيقات جارية.

حوادث مماثلة من قبل

تم الإبلاغ عن حوادث مماثلة في الماضي، حيث يُقال إن هذه هي الحالة الثالثة للعقارب من دولة البلقان التي ينتهي بها المطاف في النمسا العليا. في الشهر الماضي، ورد أن امرأة من لينز عثرت على عقرب في شقتها بعد إجازتها في كرواتيا في 30 يونيو. ومع ذلك، من المثير للاهتمام أن المرأة اكتشفت العقارب بعد ثلاثة أسابيع من عودتها بالفعل من إجازتها.

في عام 2019، تُرك ركاب طائرة إندونيسية يتدافعون بعد أن رصدوا عقرباً يزحف خارج مقصورة الأمتعة العلوية. كانت رحلة ليون إير JT-293 في طريقها من رياو إلى بانتين، جاكرتا. شوهد العقرب الخطير عندما فتحت امرأة حقيبتها بعد هبوط الرحلة في بانتين في إندونيسيا.

الجدير بالذكر أن هناك حوالي 2000 نوع من العقارب، من بينها فقط 30 إلى 40 يحمل سماً قوياً بما يكفي للتسبب في موت البشر. العقارب من كرواتيا ليست مهددة للحياة. ومع ذلك، من المعروف أن لسعاتها تسبب الألم والتورم والتهيج في الجلد.