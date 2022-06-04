مفاجأة سارة..الإعلان الرسمي عن لعبة Marvel’s Spider-Man Remastered لمنصة PC في أغسطس 2022

مارفل سبايدرمان (Marvel’s Spider-Man Remastered)‏ هيّ لعبة فيديو أكشن مغامرات مقتبسة عن شخصية البطل الخارق سبايدرمان من قصص مصورة لمارفل كومكس.

واللعبة من تطوير إنسومنياك جيمز ونشر سوني إنتراكتيف إنترتينمنت على نظام بلاي ستيشن 4، وهيّ أول لعبة لإنسومنياك جيمز مبنية عن ملكية فكرية مرخصة.

وحكاية اللعبة هي قصة جديدة عن شخصية سبايدرمان غير مرتبطة بأي قصص مصورة أو لعبة فيديو أو فيلم.

وسوف تغطي حكاية اللعبة جوانب لكليّ كل من شخصية بيتر باركر وسبايدرمان. باعت أكثر من 20 مليون نسخة حول العالم.

إصدرت اللعبة عالمياً في 7 سبتمبر، 2018.

ومن بعد الإصدار المقصود، سيكون هناك محتوى إضافي يضاف إلى لعبة سبايدرمان عبر محتوى “City That Never Sleeps” القابل للتحميل، بما في ذلك شخصيات جديدة من عالم سبايدرمان وبدلات جديدة سرية بإمكان سبايدرمان الارتداء. واللعبة تدعم اللغة العربية بالدبلجة باللهجة المصرية.

و سيتم إصدار لعبة

Marvel’s Spider-Man Remastered لمنصة الـ PC في 12 أغسطس 2022 .