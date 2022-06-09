مفاجآت في تشكيل الأخضر لمباراة فنزويلا الودية

هاي كورة ـ أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عن تشكيلة مباراة فنزويلا الودية المقرر لها مساء يوم الخميس على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لكأس العالم.

وجاءت تشكيلة الفرنسي المختارة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: ياسر الشهراني – عبدالإله العمري – زياد الصحفي – علي لاجامي.

خط الوسط: ناصر الدوسري – علي الحسن – محمد كنو.

خط الهجوم: سالم الدوسري – عبدالعزيز البيشي – فراس البريكان