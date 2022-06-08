مع انطلاق المباحثات مع لافروف.. تشاووش أوغلو ينوه بتطور التعاون الثنائي مع روسيا في مختلف المجالات

مع بدء المحادثات بين وزيري خارجية روسيا وتركيا سيرغي لافروف ومولود تشاووش أوغلو في أنقرة، لفت الأخير إلى التطور الحاصل مؤخرا في التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وانطلقت المحادثات بين وزيري خارجية روسيا وتركيا، فيما نقلت وكالة أنباء نوفوستي عن وزارة الخارجية التركية، أن مؤتمرا صحفيا مشتركا من المقرر عقده عقب بعد هذا الاجتماع.

ومن المتوقع أن يكون الموضوع الرئيس للمحادثات هو الوضع في أوكرانيا. وكما أفادت وزارة الخارجية الروسية، يعتزم لافروف وتشاووش أوغلو مناقشة حل محتمل لمشكلة صادرات الحبوب الأوكرانية وآفاق استئناف المفاوضات الروسية الأوكرانية، التي عملت تركيا فيها في وقت سابق كوسيط.

المصدر: نوفوستي