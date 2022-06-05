مضر يكسب السالمية الكويتي ويضع قدمًا على نصف نهائي “خليجي 38”

خطى الفريق الأول لكرة اليد بنادي مضر “ممثل الوطن” خطوة كبيرة للتأهل للدور الثاني في البطولة الخليجية الـ 38 للأندية لكرة اليد المقامة في الكويت حتى 12 يونيو، بعد فوزه الكبير على السالمية الكويتي (26-21) على صالة سعد العبدالله الصباح.

واستطاع الأملح أن يظهر بشكل متوازن في المباراة حيث تقدم بنتيجة الشوط الأول بنتيجة (11-9)، وظهر الفريق بشكل أفضل في الشوط الثاني بعد أن بدأ بداية صحيحة بالتركيز في الدفاع والهجوم مع بروز حارس المرمى الجزائري عبدالملك سلاحجي الذي كان أحد عوامل ترجيح كفة الفريق في اللقاء وخطف نقطتين ثمينتين في بداية المشوار الخليجي.

وشهدت المواجهة إقبال جماهيري مضراوي كبير حيث زحفت الجماهير البرتقالية الى الصالة عبر عدة حافلات وسيارات خاصة حيث اكتست الصالة بالألوان البرتقالية، مما اضاف زخم للبطولة ككل.

ومن جهته، أكد حسن الجنبي كابتن الفريق أن الفريق استطاع أن يتجاوز ربكة البداية وتحقيق الأهم وهو الفوز مشيراً الى ان الفريق عازم على دخلو المباراة القادمة أمام النجمة البحريني يوم الأثنين القادم بقوة للحصول على صدارة المجموعة ومواجهة ثاني المواجهة الثانية في الدور نصف النهائي من البطولة، مشيدا بالجمهور الذي وصفه بالعاشق والمجنون على حضوره والشد من أزر الفريق في المباراة، امتدادا للمواقف والحضور الذي يمتاز به أهالي القديح منذ سنوات طويلة.