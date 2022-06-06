مصر.. جدل واسع بعد منح محمد صلاح جائزة مستنسخة من برنامج مشهور

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حالة من الجدل وذلك بعد تكريم اتحاد الكرة لنجم المنتخب المصري محمد صلاح، قبل مواجهة منتخب غينيا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وكشفت مواقع التواصل الاجتماعي أن الدرع التي منحها اتحاد الكرة المصري لمحمد صلاح تشبه كثيرا الدرع التي قدمها برنامج العباقرة لأصحاب المركز الأول، وهو الأمر الذي لم يلق قبولا من الجماهير المصرية.

وقال عصام يوسف، المؤلف ومقدم برنامج العباقرة على قناة القاهرة والناس، إنه لا يرفض استنساخ شكل الدرع الذي يقدمه في برنامجه للطلاب، ومنحه في أي فعاليات أخرى.

وأقام مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تكريما لمحمد صلاح قائد منتخب مصر باستاد القاهرة قبل انطلاق مباراة المنتخب الوطني المصري أمام غينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023.

المصدر: مصراوي