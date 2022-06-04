مصر.. المحكمة تلزم أحمد عز بدفع 25 ألف جنيه أجرة مسكن لطفلي زينة

قضت محكمة الأسرة بمدينة نصر المصرية بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 25 ألف جنيه أجرة مسكن، و3 آلاف نفقة حضانة لطفليه من الفنانه زينة.

وقدم معتز الدكر، محامي الفنانة زينة، حافظة مستندات لهئية المحكمة احتوت على أوراق تاريخ طلاق أحمد عز من موكلته في عام 2017، وحافظة مستندات احتوت على ممتلكات الفنان أحمد عز وأنه ميسور الحال.

وطالب محامي الفنانة زينة في الدعوى بزيادة نفقة الطفلين إلى أكثر من 60 ألف جنيه شهريا، والتي صدر بها حكم من محكمة أول درجة، لأن عز تحصل على 24 مليون جنيه في آخر حملة إعلانية، بالإضافة لأجره في فيلم “الممر”، ومسلسل “هجمة مرتدة”، وفيلم “الجريمة”.

فيما ذكر موقع “القاهرة 24” المصري، أن دفاع أحمد عز، سوف يتقدم باستئناف على قرار المحكمة بإلزام موكله بدفع 25 ألف جنيه أجرة مسكن و3 آلاف أجرة حضانه لطفليه من الفنانه زينة.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة، قضت برفض الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز، والتي يطالب فيها بتحويل طفلي الفنانة زينة من المدرسة البريطانية إلى مدرسة أخرى مصاريفها أقل.

المصدر: “القاهرة 24”