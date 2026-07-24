مصدر مسؤول بالهيئة العامة للنقل: استهداف السفينة السعودية NCC MASA خلال إبحارها في البحر الأحمر نتج عنه إصابة طفيفة في بدنها

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12:06 ص – 25/07/2026 – 2 وجهات النظر

صرح مصدر مسؤول بالهيئة العامة للنقل أنه تم استهداف السفينة (NCC MASA) التابعة لشركة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر اليوم 1448/10/2هـ الموافق 2026/7/24م، مما أدى إلى إصابة هيكل السفينة بإصابة طفيفة.

وأوضح أن السفينة واصلت إبحارها إلى وجهتها بعد التأكد من سلامة السفينة وأفراد طاقمها.

إن استمرار هذه الاستهدافات ينتهك القوانين والأعراف الدولية التي تضمن سلامة السفن التجارية وأطقمها.