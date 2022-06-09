مشروبات الطاقة تسبب الخفقان و السكري وتأثر على الجهاز العصبي والقلب » صحيفة الرأي الإلكترونية

— الرياض

كشف مجلس الصحة الخليجي اليوم الخميس عبر حساباته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعية، حقيقة تناول مشروبات الطاقة بمختلف أنواعها حيث ان ضررها كبير وتهدد صحة المجتمع، وقال أن من أبرز هذه الأضرار:

الوصول لجرعات عاليه من الكافيين التي بدورها تسبب بعض من الأعراض مثل الخفقان، وأيضاً ان شربها يساعد على زيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، كما أن تأثيرها كبير على الجهاز العصبي والقلب والأوعية الدموية لدى الأطفال والمراهقين، وأضاف المجلس حول أضرار تناول مشروبات الطاقة بأنها تساعد على توجه الشخص بعد تناولها لاستهلاك مواد أخرى ضاره والادمان عليها.

واردف المجلس بان تناول مشروبات الطاقة بشكل مستمر له تأثير كبير على صحة الأسنان إضافة إلى ارتباطه بالسمنة ، وأنه يتسبب بالإجهاض المتأخر وموت الجنين عند النساء الحوامل لاسمح الله.

هذا ويسعى مجلس الصحة الخليجي دوماً بتوعية المجتمعات الخليجية وتسليط الضوء على كل ما من شانه يهدد صحة الأنسان أو يؤثر عليها بالشكل السلبي المباشر والغير مباشر.