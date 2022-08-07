مشاهدة مباراة مصر والسعودية بث مباشر منتخب مصر اليوم في كأس العرب

فهد سليمانأغسطس 7, 2022



يلا شوت الجديد منتخب مصر للشباب مشاهدة مباراة مصر والسعودية مباشر يستقبل ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز مباراة مصر والسعودية اليوم في نهائي كأس العرب للشباب حيث من المقرر أن تبدأ في الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر ما يكون في الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية في مواجهة خاصة لدى كل منتخب وإن كان أبناء محمود جابر يحلمون بتحقيق الفوز الأول باللقب لأنه يصعدون للنهائي لأول مرة على مستوى الشباب ويحظون بمتابعة روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الأول الذي وعد بتصعيدهم في حالة الاستمرار على نفس الأداء والقوة التي ظهروا بها في هذه البطولة التي تقام في الأراضي السعودية ولذلك فإن فرصة الضيوف بين جماهيرهم هي الأكبر في مدينة أبها 
 

مشاهدة مباراة مصر والسعودية
 

تأهل منتخب مصر إلى نهائي كأس العرب للشباب بعد اكتساح الجزائر بثلاثة أداف مقابل هدف عن طريق صلاح باشا وعبد الرحمن رشدي ومحمد إبراهيم أما منتخب السعودية ففاز بأكبر نتيجة في كأس العرب للشباب تحت 20 عاما عندما اكتسح المنتخب الفلسطيني بخماسية في نصف النهائي قبل المباراة النهائية في هذه الليلة التي تنقل من خلال قناة السعودية الرياضية والعراقية الرياضية وأون تايم سبورتس المصرية 
 

يلا شوت مباراة مصر والسعودية
 

وينتظر أني يعتمد محمود جابر مدرب منتخب مصر للشباب على أحمد نادر السيد في في حراسة المرمى وهو ابن نادر السيد حارس الزمالك والأهلي الأسبق وأحمد نادر حواش في الدفاع المتألق في هذه البطولة بالإضافة إلى صلاح باشا وزياد العسقلاني من أجل الضغط على الدفاع السعودي في عقر داره وبين جماهيره.
 

بث مباشر مباراة مصر والسعودية
 

مشوار السعودية ومصر في البطولة كان مثيرا حيث تصدر الأخضر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاطة بعد هدفين في مرمى موريتايا ورباعية في العراق مقابل هدف ثم فوز بركلات الترجيح في ربع النهائي على اليمن وخماسية على فلسطين في نصف النهائي.
 

مشاهدة مباراة مصر للشباب
 

أما منتخب مصر للشباب فكان في المجموعة الرابعة وفاز بهدف على عمان ثم بهدفين على الصومال ولعب مع المغرب في دور الثمانية وفاز بهدفين لهدف ثم واجه الجزائر في نصف النهائي وحقق الفوز بثلاثية مقابل هدف وإن كان محمود جابر المدير الفني للفريق حرص على بث الثقة في نفوس لاعبيه قبل هذه المواجهة من أجل العودة بلقب كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 عاما.
 

البث المباشر لمباراة مصر والسعودية
 

 




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فهد سليمانأغسطس 7, 2022