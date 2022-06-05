مساعٍ للوصول إلى «تفاهمات» قبل جلسة انتخاب اللجان في البرلمان اللبناني

احمد سليمانيونيو 5, 2022


3684526

بيروت: بولا أسطيح

“العالم العربي”

783

Sat, 04 Jun 2022 20:47:11 +0000

https://aawsat.com/home/article/3684526/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D9%8D-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA%C2%BB-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A

https://aawsat.com/node/3684526

مساعٍ للوصول إلى «تفاهمات» قبل جلسة انتخاب اللجان في البرلمان اللبناني

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احمد سليمانيونيو 5, 2022