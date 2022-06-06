مركز شرطة الراشدية يسوّي بلاغات شيكات بـ 142 مليون درهم

تمكنت شعبة الشيكات بمركز شرطة الراشدية في دبي من تسوية بلاغات شيكات قيمتها 142 مليوناً و951 ألفاً و453 درهماً، بشكل ودّي في عام 2021، فيما لم يسجل المركز أي قضية مقلقة مجهولة خلال العام الماضي، محققاً نسبة 100% في القضايا المقلقة المعلومة خلال العام ذاته، نتيجة للبرامج والخطط الأمنية التي يطبقها المركز في منطقة الاختصاص.

وقال مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، خلال جولة تفقدية على المركز، إن منطقة اختصاص مركز الراشدية شهدت توسعاً جغرافياً وعمرانياً ونمواً اقتصادياً، ما يتطلب من الأجهزة الأمنية قراءة الواقع الأمني، ودراسته بشكل مستمر.

وأفادت الإحصاءات بأن المركز سجل 100% في مؤشر التواصل مع الضحية، وبلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة، دقيقتين و56 ثانية، بمعدل أقل من المستهدف الذي حدد سلفاً بـ5.5 دقائق، فيما متوسط زمن الاستجابة للحالات غير الطارئة، 9.5 دقيقة، بينما كان المستهدف 10 دقائق. واطلع المنصوري على مؤشرات قسم التسجيل المروري، التي كشفت تسجيل المركز 442 بلاغاً مرورياً، وصفراً في نسبة القضايا المرورية المجهولة، ونفذ سبع حملات مرورية توعوية، وثماني دراسات تحليلية، و33 ورشة عمل ومحاضرات.

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