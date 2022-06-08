مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم برنامجه النوعي التطوعي في المكلا
اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية برنامجه التدريبي التطوعي النوعي في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية وذلك بمشاركة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وهيئة الهلال الأحمر السعودي ، استفاد منه 1000 مستهدفاً .
وجرى خلال البرنامج تقديم دورات للدعم والتمكين الاقتصادي وتنمية المهارات الحياتية والحرف اليدوية بإقامة الورش التدريبية في مجال النجارة والديكور وصيانة الحاسب الآلي شملت الجنسين ، وكذلك دورات في مجالات الإسعافات الأولية النفسية وتمكين المدربين خُتمت بتقديم رخص وشهادات دولية معتمدة .
هذا وقد ذكر نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لشؤون التدريب ، الدكتور عادل بن حمد الزنيدي أن هذه الجهود التطوعية تأتي تجسيداً للدور الريادي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية من عطاء إنساني لا محدود ، وتحقيقاً لرؤيتها 2030 ومواكبة لطموح القيادة الرشيدة من خلال العمل البناء المثمر وتنشيط الأثر الاجتماعي للقطاع غير الربحي ، وانطلاقاً من دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تنويع الشراكات التي تحقق الغايات التدريبية والإنسانية النبيلة .
من جانبه أكد مساعد رئيس الهلال الأحمر الأستاذ فيصل السليماني ، أن هذه المشاركة ترسيخاً للقيم والمباديء الإنسانية ونشراً للوعي والثقافة الصحية ، وتعزيزاً للشراكات المجتمعية مع مركز الملك سلمان الاغاثي ، مقدماً شكره وتقديره للمتطوعين على جهودهم الفاعلة .
يُذكر أن مركز الملك سلمان قدم من خلال متطوعيه المشروع النوعي ( الإنقاذ البحري ) والتي اشتملت على مباديء الغوص والبحث والطرق المثلى للانتشال البحري ، درب من خلاله منسوبي ومتطوعي خفر السواحل ليكونوا على أهبة الإستعداد لمواجهة الكوارث البحرية وحالات الغرق وكيفية الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة البحرية .
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