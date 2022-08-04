مركز التحكيم يحرم الهلال من ضم لاعبين جدد

رفض مركز التحكيم الرياضي طلب الهلال بالتدابير الوقتية التي تتيح له ضم لاعبين جدد في الصيف الجاري.

وكانت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلنت في مايو الماضي عن إيقاف كنو 4 أشهر وحرمان الهلال من ضم لاعبين جدد لفترتي انتقالات، وذلك بسبب توقيع اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا للنصر في يناير الماضي بعد دخوله الفترة الحرة (الستة أشهر الأخيرة من عقده)، التي تخول له التوقيع مع اللاعب دون الرجوع لناديه الهلال، لكن كنو تراجع عن تعاقده ووقع عقدًا جديدًا مع الهلال.

وبات من المنتظر عدم تعاقد الهلال من لاعبين جدد سواء في الصيف الجاري أو في شتاء 2023 المقبل.

عقوبات “المنازعات”؛ تضمنت أيضًا إيقاف محمد كنو 4 أشهر، بالإضافة إلى تعويض مالي إلى النصر، يُقدر بـ27 مليون ريال.