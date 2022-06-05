مركز التحكيم الرياضي يرفض الطعن المقدم من الهلال في قضية “كنو”

كشفت مصادر صحفية، عن صدور قرار من مركز التحكيم الرياضي بشأن الطعن المقدم من إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل في قضة اللاعب محمد كنور

وقالت المصادر وفقًا لـ”الرياضية”، إن مركز التحكيم الرياضي يرفض الطعن المقدم من الهلال بشأن نظر المحكم الدكتور محمد عبدالرؤوف في قضية محمد كنو، بحجة عدم قيامه على أساس قانوني صحيح.

وأعلن الهلال في وقت سابق، رفع طلب تحكيم استئنافي رسمي لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي، لطلب النقض الكلي لقرار غرفة فض المنازعات الصادر بشأن قضية اللاعب محمد كنو.

وكان قرار غرفة فض المنازعات تضمن إلزام الهلال بالتضامن مع اللاعب بدفع تعويض مالي لنادي النصر بإجمالي 27 مليون ريال والمنع من التسجيل لفترتين متتاليتين إلى جانب إيقاف كنو عن المشاركة في المباريات الرسمية لمدة 4 أشهر.