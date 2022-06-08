مركز التأهيل الشامل بخميس مشيط يستقبل فريق “التواصل النسائي” » صحيفة الرأي الإلكترونية

— فاطمه الشهري — خميس مشيط

ضمن فعاليات الشراكة المجتمعية وبالشراكة مع مركز التأهيل الشامل قامت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بخميس مشيط ممثلة بفريق “التواصل النسائي” صباح اليوم الاربعاء بزيارة لمركز التأهيل الشامل بخميس مشيط، وكان في الاستقبال مديرة المركز عطرة قحاص الاحمري وممثلة قسم العلاقات العامة فاطمه أبو دبيل ومشرفات المركز، وبدأت الزيارة بالتعريف بأهمية وأهداف الزيارة، ومن ثمّ وزّعت الهدايا المقدمة من جمعية الدعوة والإرشاد وهي عبارة عن ساعات يد وتقديم فقرات منوعة من قِبل المشرفة على الأنشطة والبرامج حيث تم تقديم عرض مرئي لما يقدمه المركز، ومشاركة النزيلات في العروض المقدمة وكان الهدف الأساس من الزيارة هو رفع معنوياتهم والاطمئنان عليهم وتقديم شهادة شكر وتقدير لإدارة التأهيل الشامل على هذه المبادرة (تواصل)للجمعية وهي من المبادرات والشراكات المجتمعية المثمرة.

والمُشاركات من التواصل النسائي:

١-امينة خراش

٢-منال الشهري

٣-مهرة القحطاني

٤-صالحة عسيري

٥-نوف عسيري

٦-رزان علي

٧-نوره ظافر الشهراني

٨-فاطمه الشهري