مدني المدينة ينقذ شخصين احتجزا في سيل بسد الواجب

باشرت فرق الدفاع المدني، مساء اليوم السبت، إنقاذ شخصين احتجزا في سيل بسد الواجب.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في “تويتر”: “أنقذ مدني المدينة المنورة شخصين احتجزا في سيل بسد الواجب”.

تحذير الدفاع المدني:

وكان الدفاع المدني قد حذر في وقت سابق، من خطورة المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها، ما يعرض حياة الأشخاص للخطر، جاء ذلك بالتزامن مع تنبيهات الأمطار.

تفاصيل العقوبات:

وقال الدفاع المدني: إن عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها يعد تصرفًا جسيمًا، يعرض حياتك للخطر، كما يعد مخالفة مرورية.

وأضاف أن من يخالف التعليمات بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها، يعاقب بدفع غرامة مالية قدرها من 5000 إلى 10000 ريال.



