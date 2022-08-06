محمود الخطيب يكشف سبب قرار اللعب بالناشئين

كشف الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، سبب قراراته الأخيرة، بالاستعانة باللاعبين الناشئين.

وأضاف الخطيب، في تصريحات عرضتها قناة الأهلي: “الولاد هنا فعلا مش قادرين، ومفيش توفيق سواء بقصد أو من غير قصد، وده بسبب إحباط أكتر، وبيخلي الولاد يشيلوا حمل أكبر”.

وتابع: “لكن أنا مش بخليهم من المسئولية، قد يكون حدث تشبع ذهني، واسترخاء، وإحنا كلنا بشر”.

وأكمل: “خدت القرار باللعب بالناشئين، ده تقديرًا وشكر للاعيبة اللي استريحوا، وحبينا نديهم فرصة للراحة، اللي ملعبش كتير يكون موجود، واللي كان متصاب، والناشئين يجب تحديد من يستطيع أن يكون داعم الفترة المقبلة”.