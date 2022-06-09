محمد هنيدي يهنىء صناع مسلسل ” الثمانية” بهذه الطريقة

حرص الفنان محمد هنيدى على تهنئة صناع مسلسل “ الثمانية” من خلال منشورًا عبر حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك”.

كتب محمد هنيدى: “ألف مبروك وان شاء الله يكسر الدنيا.

مسلسل “الثمانية” من تأليف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية ومن إخراج أحمد مدحت ومن بطولة آسر ياسين، وخالد الصاوي، وغادة عادل، ومحمد ممدوح، وريم مصطفى، ومحمد علاء، وفراس سعيد وغيرهم.

وكان آخر أعمال الفنان محمد هنيدى فيلم “ الإنس والنمس” من تأليف وإخراج شريف عرفة وشاركته البطولة النجمة منه شلبي.