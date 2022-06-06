محمد منير ويحيى خليل قصة خلاف عمره 40 عامًا .. لعنة نجاح “شبابيك” الذي يراه البعض أعظم ألبومات الملك | فيديو



في عالم الفن حكايات كثيرة قد لا يعرف الجمهور تفاصيلها، منها حكاية الخلاف الذي وقع بين الفنان محمد منير والموسيقار يحيى خليل الذي استمر 40 عاما.

تعاون محمد منير مع الموسيقار يحيى خليل في عدد من الألبومات، أبرزها ألبوم “شبابيك” الذي حقق نجاحا كبيرا ويعتبره البعض أعظم ألبومات “الكينج” محمد منير.

لكن هذا التعاون انتهى بسبب خلافات كانت بدايتها عام 1987 خلال تحضيرات ألبوم “وسط الدايرة” لينتهي تعاونهما وتبدأ حرب التصريحات الصحفية بينهما.

وفي هذا الفيديو نتعرف على قصة الخلاف بين محمد منير ويحيى خليل.

