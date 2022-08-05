محمد لطفي: لهذا السبب طلبت حذف 12 مشهدا من “كلبش” (فيديو) | خبر



كشف الفنان محمد لطفي سبب حذف 12 مشهدا له في مسلسل “كلبش”.

وحكى محمد لطفي خلال لقائه في برنامج “أسرار النجوم” من تقديم إنجي علي عبر إذاعة وقناة “نجوم FM” قائلا: شلت 12 مشهد من المسلسل، كان المفروض يروح يسهر ويفرفش مع أصحابه وقولت للمخرج بيتر ميمي قدمت المشاهد دي زمان، والجمهور مش هيتعاطف معايا ومع المشاكل اللي بتمر بيها الشخصية.

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وتابع: أنا ودكتور بيتر اتكلمنا وعجبوا طريقة تفكيري، حذفنا المشاهد، أي ممثل بيبقى عاوز مشاهد زيادة، لكن أنا المشاهد دي مكنتش هتخلي الجمهور يتعاطف مع “إبراهيم” الشخصية التي قدمتها.

يذكر أن محمد لطفي يشارك في فيلم “عمهم” الذي يعرض في دور العرض السينمائية.

محمد لطفي

وتدور أحداث فيلم “عمهم” حول “سلطان” الملاكم المتمرس الشهير بعمهم، الذي يعيش حياة بسيطة مليئة بالمشاكل الاقتصادية مع صديقه “سعيد”، ويجد الثنائي نفسه وسط صراع بين عصابتين، يقدم لهما فرصة للثراء السريع بالانضمام لأحد الجانبين، لكن ذلك يشكل خطورة على حياة “سلطان”.

محمد لطفي ومحمد إمام ومحمد سلام وباسم سمرة وأحمد البسكي في كواليس عمهم

فيلم عمهم

وفيلم “عمهم” من تأليف وسام صبري، إنتاج أحمد السبكي، إخراج حسين المنباوي، وبطولة محمد إمام، محمد سلام، أيتن عامر، هدى المفتي، باسم سمرة، محمد ثروت، سيد رجب، محمد لطفي، أحمد خالد صالح، رياض الخولي، والشحات مبروك.

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