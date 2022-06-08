محمد صبحي : أرفض كتابة سيرتي الذاتية .. مدخل للشيطان وفيها فلوس كتير | خبر



يرفض الفنان الكبير محمد صبحي كتابة سيرته الذاتية بالرغم من العروض الملحة التي يتلقاها للقيام بهذه الخطوة، وأيضا المكسب المادي.

وقال محمد صبحي خلال لقاء أداره الصحفي تامر عبده أمين على حسابه بموقع تويتر : السيرة الذاتية لن تستطيع التعبير عني، وأعمالي هي التي تعبر عني عندما أجد الجمهور يحفظ أسماء الأعمال التي قدمتها، وهي مجموعة رسائل لا تنفصل عن شخصيتي.

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وأضاف : كثيرون يلحون علي و”فيها فلوس كتير” ، لكن أنا لا أحب مشاهدة السيرة الذاتية لشخص عرفته كفنان، وهي مدخل للشيطان، لأن من سيكتب سيضيف توابل غير صحيحة، ومسلسل “ونيس” مثلا تم تحويله إلى كتابين وهذه تجربة جيدة.

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وتابع : هناك الكثير من الأشياء التي أشاركها مع متابعي صفحتي، مثل اختيار كتاب للقراءة ومناقشتهم فيه، ونشر كواليس من خلف الكامير وأسرار الأعمال الفنية وهي تفاصيل تعجب زوار الصفحة والمشتركين بها.

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