محمد رمضان يطرح برومو أغنيته الجديدة “تنطيط” (فيديو) | خبر



طرح الفنان محمد رمضان، تيزر أغنيته الجديدة التى تحمل اسم “تنطيط”، وذلك استعدادا لطرحها على “يوتيوب” خلال الأيام المقبلة.

ونشر محمد رمضان، تيزر الأغنية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instgram وعلق قائلا: “تنطيط.. قريبا”.

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أغنية “تنطيط” كلمات وألحان فريق”الباور العالي”، وتوزيع ديزل، وميكس وماستر أسامة طارق، ومن إخراج بثينة.

يذكر أن، محمد رمضان، طرح مؤخرا أغنية “بلالين” عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”، وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا عقب طرحها، كما يواصل أيضا تحضيراته لفيلمه السينمائي الجديد “نمبر وان” من إخراج ياسر سامي.

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