محمد رمضان يستعد لطرح “دوشة”: هنقفل الصيف (فيديو) | خبر





يستعد الفنان محمد رمضان لطرح أغنية جديدة تحمل اسم “دوشة” خلال الأيام المقبلة.

وروج محمد رمضان للأغنية بفيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي Instgram وهو يغني جزءًا من الأغنية داخل سيارته، وعلق قائلا: “هنقفل الصيف بـ دوشة قريبا.. ثقة في الله نجاح”.

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على جانب آخر، يستعد محمد رمضان لإحياء مجموعة حفلات في الساحل الشمالي أيام 12، 19، 26 أغسطس.

وكان محمد رمضان أحيا حفلا في اليونان خلال الأيام الماضية، وأثار جدلا كبيرا بعد ظهور صور له مع فتاة إسرائيلية، وتجاهل رمضان كل ما كتب عنه ورد عليه بطريقته الخاصة مستعينا بأغنية لعبد الحليم حافظ.

يذكر أن محمد رمضان سبق وكشف عن فيلمه الجديد الذي يبدأ تصويره قريبا ويحمل اسم “عالزيو” تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج العدل جروب.

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