محمد رمضان ممثل رائع.. وطريقته في الراب مختلفة

عبر المطرب المغربي سعد لمجرد، عن سعادته بغنائه مع العديد من أشهر مطربين الوطن العربي، وبالأخص تجربة غنائه مع الفنان محمد رمضان متمينًا تكرارها مرة أخرى، وذلك خلال استضافته في إحدى القنوات الفضائية، مع الإعلامي مصطفى الأغا.

وقال لمجرد عن رمضان: “ممثل رائع بالنسبة لي ولديه رؤية وفكرة جديدة والطريقة التي يغني بها بأسلوب الراب مختلفة، قائلا: ”هو ملعلع منذ خمس سنوات”.

و تابع، أن أغنية إنساي فكرة محمد رمضان ولكن هو من كتب كلماتها ولحنها، مشيرًا إلى أن رمضان أضاف الطابع المصري لها والجزء الذي يغنيه بمجهوده الخاص.

ومن جانب أخر طرح الفنان سعد لمجرد مؤخرا أغنية تحمل أسم “أول دقيقة” برفقة المطربة إليسا، والتي حققت نجاح كبير عبر قناتة “باليوتيوب”، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان رامي جمال، توزيع أحمد إبراهيم.