محمد حماقي يتعاون مع الموزع الموسيقي توما في أغنية جديدة للصيف | خبر



كشف النجم محمد حماقي عن تعاونه مع الموزع الموسيقي توما في أغنية جديدة “سينجل”، من المنتظر طرحها خلال الصيف.

وفي مداخلة هاتفية لبرنامج “لمن يهمه الفن” تقديم أميرة نور علي إذاعة نغم F.M قام الموزع الغنائي توما الذي كان ضيفًا على الهواء، بعمل مفاجأة لمحمد حماقي واتصل به من هاتفه على الهواء، وقال له: حماقي إنت معانا دلوقتي على الهواء، وعايز أسألك كام سؤال.

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وقال حماقي في المداخلة إن أغنية” كان وكان” التي قام بتوزيعها توما، لها معهما حكاية كبيرة: “في الأول عملنا اللحن وبعدين كتبنا الأغنية، وبعد ما توما وزعها وعجبتني رجع قال لي أنا غيرت فيها، فقولت له ليه عملت كده؟، فقال لي اسمع وبعدين أحكم، ولما سمعتها معلقتش خالص وسكت شوية، وبعدين لقيتها حلوة قوي وقولت له القرار ده هاخده على مسؤوليتك وكان الإيقاع أسرع والحمد لله نجحت جدا”.

محمد حماقي

وتوما

وعن علاقته بتوما قال حماقي : ” توما من أقرب الناس ليا، وبرد عليه في أي وقت وبعتبره أخويا، وأول ما عرفت توما كان بيلحن ويغني، وأنا عارفه من زمان، وفرحت جدا لما سمعني أغنية “عجبي عليك يا زمان”، واتعملت بعد الكورونا، ولما سمعني الدخول بتاعها في مرة وإحنا قاعدين عجبتني بس ما كانتش كاملة، وقال أنا هنجت، فوقفت قدام المايك وغنيتها لحد ما خلصت”.

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وعن أعماله الجديدة قال حماقي : “لسه راجع من دبي وأنا وتوما حاليا بنحضر أغنية single للصيف”.

وأحيا الفنان محمد حماقي مؤخرا حفلا غنائيا داخل صالة قصر حولي بالكويت بحضور “كامل العدد” من مختلف الجنسيات العربية.

شهد الحفل استقبال حماقي بالورود والهدايا وبعدها صعد على خشبة المسرح ليفتتح وصلته بأغنية “نفسي أبقى جنبه” وسط مزيد من أجواء البهجة والإثارة، وبعدها تبادل عبارات التحية مع الجمهور.

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