محمد الشرنوبي يعلن انتهاء عقده مع شركة “إيرث برودكشن”: أنا بقيت حر (فيديو) | خبر



أعلن الفنان محمد الشرنوبي عن انتهاء أزمته مع شركة إيرث برودكشن للإنتاج.

ونشر محمد الشرنوبي فيديو له ليعلن عن حصوله على حكم نهائي من المحكمة بإنهاء عقده مع الشركة.

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وقال محمد الشرنوبي: أنا بقيت حر … الحمد لله بعد 3 سنين من المشاكل والقضايا؛ والإساءة لسمعتي وتعطيل شغلي، المحكمة حكمت حكم نهائي بانتهاء عقدي مع شركة إيرث برودكشن، وأي محاولات من الشركة بعد كده أنها تطلع بيانات أو تكلم شركات أن مش من حقكم تتعاقدوا مع شرنوبي هي محاولات بائسة وغير قانونية.

محمد الشرنوبي

وأضاف: استنوني قريب بحضر حاجات لذيذة خلاص هعرف أغني براحتي بقالي 3 سنين مش عارف أنزل أغاني خالص وشكرا ليكم جدا على وقوفكم جنبي وفي ضهري.

انا بقيت حر … الحمدلله بعد ٣ سنين من النزاعات القضائية؛ والإساءة لسمعتى و تعطيل عملي، حكمت المحكمه لصالحي بانهاء عقدي مع شركة ايرث برودكشن للانتاج بحكم نهائي و مليش اي علاقة ولا اي صلة تربطني بهذه الشركة.

شكرا للقضاء المصري و كل اللي وقفوا جنبي🙏 pic.twitter.com/rfzBvdIKTt — محمد الشرنوبي (@Sharnouby) June 7, 2022

يذكر أن الفترة الماضية لم يتمكن محمد الشرنوبي من طرح أي أغنية جديدة وحتى أغنية “إيه اللذاذة دي” التي طرحها عبر قناته على YouTube تم حذفها بعد ساعات من طرحها بسبب مخاطبة المنتجة سارة الطباخ لإدارة YouTube وإرسال العقد المبرم بينها وبين محمد الشرنوبي وهو ما ترتب عليه حذف الأغنية.

محمد الشرنوبي

يشار إلى أن محمد الشرنوبي شارك في رمضان 2022 بمسلسل “فاتن أمل حربي” مع نيللي كريم، شريف سلامة، خالد سرحان، محمد ثروت، هالة صدقي، فادية عبد الغني ومن تأليف إبراهيم عيسى ومن إخراج ماندو العدل ومن إنتاج العدل جروب.

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