محمد إمام ينتهي من تصوير فيلم “عمهم” | خبر



انتهى الفنان محمد إمام وفريق عمل فيلمه الجديد” عمهم” من تصوير جميع مشاهد الفيلم المقرر عرضه خلال موسم عيد الأضحى.

وأعرب محمد إمام عن سعادته بانتهاء التصوير مع توجيه رسالة شكر لفريق عمل الفيلم، حيث نشر صورة من كواليس العمل عبر حسابه الرسمي على Instagram وعلق قائلاً: “بعد سنتين كتابة و تحضير و تصوير، فركش فيلم” عمهم ” شكراً لكل زملائي و صناع العمل اللي خلوني احقق حلم من احلامي و اقدملكم فيلم زي ده”.

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وأضاف: “إن شاء الله يعجبكم جداً .. ميعادنا في العيد الكبير بإذن الله”.

محمد إمام في تصوير أخر مشهد من فيلم عمهم

جدير بالذكر أن فيلم”عمهم” من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، سيد رجب، محمد لطفي، محمود حافظ، هدى المفتى وآيتن عامر.

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