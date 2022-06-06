محافظ الجبيل يفتتح دوري رسالة الرياضي السابع » صحيفة الرأي الإلكترونية

– محمد الغامدي – الجبيل

افتتح محافظ الجبيل الأستاذ عبدالله بن ناصر العسكر، يوم أمس الأحد، دوري رسالة الرياضي السابع، الذي تنظمه إدارة مكافحة المخدرات بالجبيل، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجالية “رسالة” بالجبيل الصناعية، في صالة نادي الحويلات.

وأوضح محافظ الجبيل أن دوري رسالة من شأنه المساهمة في تنمية الوعي بين أوساط الشباب، كما أنه يعكس توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية -حفظهما الله-، على أهمية تسخير كافة الإمكانيات لدعم الشباب، وتحقيق تطلعاتهم، واستثمار قدراتهم من خلال البرامج والمبادرات، باعتبارهم ركيزة أساسية في نهضة الوطن وازدهاره.

وبيّن “العسكر” أهمية هذه البرامج في تشجيع الشباب على إثبات وجودهم، وتفعيل أثرهم الفعال، انطلاقاً من أهداف رؤية المملكة 2030، في دعم وتمكين الشباب، للوصول إلى مجتمع حيوي يحقق لهم أسلوب حياة متوازن، يعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع، مشيداً بجهود الهيئة الملكية وشركة صدارة، وإدارة مكافحة المخدرات، إضافة لجمعية الدعوة والإرشاد “رسالة”، في دعم البرامج الهادفة التي تستهدف توعية الشباب بأضرار المخدرات وحمايتهم من آثارها المدمرة.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالجبيل الصناعية المهندس سعد آل عائض أن دوري رسالة في نسخته السابعة، يترجم التكامل بين مختلف القطاعات لتفعيل الوعي المجتمعي في محافظة الجبيل، ويهدف إلى تنمية القدرات وزيادة الألفة، وإبعاد الشباب عن مخاطر المخدرات، من خلال البرامج التوعوية والترفيهية الهادفة، مشيراً إلى أن الجمعية حددت أولوياتها في الاهتمام بالشباب، ورفع مستوى الوعي لديهم، وبناء قدراتهم وصقل مهاراتهم في عدة مجالات منها المجال الرياضي.

هذا ويشارك في دوري رسالة (16) فريقاً، يصاحبه برامج توعوية وثقافية، تستمر لمدة خمسة أيام من الساعة الخامسة وحتى الثامنة مساءاً، في صالة نادي الحويلات بالجبيل الصناعية.