محافظ الأحساء .. يُسلم الحجي “درع التميز الذهبي”  » صحيفة الرأي الإلكترونية

– محمد الرويشد – الأحساء

توج صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود الطالب عبدربه عبدالمحسن الحجي، لقاء حصوله على المركز الأول (الدرع التميز الذهبي)، في مسابقة جائزة الموسى للتميز العلمي.

وعلى صعيد ذاته، فقد حصل الحجي مؤخراً على المركز الثاني في مسابقة جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وذلك عن فكرة صحية ساهمت في خدمة المجتمع تخص مرضى سرطان الثدي جاءت تحت عنوان (الكشف المبكر أمان من السرطان).

يذكر أن جائزة الموسى، هي جائزة تستهدف جميع فئات منسوبي إدارة تعليم محافظة الأحساء، من شأنها العمل على تطوير وتحفيز، وإبراز المتميزين، وتحسين مخرجات التعليم، وتطوير عملياته، وذلك منذ العام 1432هـ.

ويعد الحجي الذي يدرس في المرحلة الثانوية من الطلاب المتوقع لهم التميز لما يتمتع به من ذكاء وكاريزما حضور.

هذا وتهنئ صحيفة الرأي الإلكترونية الطالب وأسرته الكريمة على هذا التكريم المستحق وعلى تميز ابنهم في المحافل العلمية.