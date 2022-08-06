محادثات تركية أوكرانية حول مستجدات شحن الحبوب

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، هاتفيا مع وزيري الدفاع والبنية التحتية الأوكرانيين، مستجدات شحن الحبوب عبر البحر الأسود في إطار اتفاق إسطنبول.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي رزنيكوف، وآخر مع وزير البنية التحتية الأوكراني أوليكسندر كوبراكوف، وفق بيان للدفاع التركية نقلت عنه وكالة الأناضول التركية للأنباء السبت.

وأشارت الوزارة إلى أن أكار تبادل وجهات النظر مع الوزيرين الأوكرانيين حول مستجدات الوضع في عملية شحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

وأعرب الوزراء عن ارتياحهم لاستمرار الزخم في شحن الحبوب والأعمال الجارية في أجواء من التعاون والتنسيق داخل مركز التنسيق المشترك في إسطنبول.

واجتازت الخميس السفينة «رازوني» المحملة بأول شحنة حبوب مضيق جناق قلعة (الدردنيل) التركي، لتواصل طريقها إلى ميناء طرابلس اللبناني، بعد مغادرتها موانئ أوكرانيا الإثنين.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم بدء تفتيش سفينة «نافي ستار» المحملة بـ33 طنا من الذرة أثناء توجهها من أوكرانيا إلى أيرلندا.

وقالت الوزارة، في بيان آخر، إن سفينة ثانية تحمل 13 طنا من الذرة رست شمالي إسطنبول، تمهيدا لتفتيشها صباح الأحد.