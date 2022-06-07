مجلس القضاء الإداري يوافق على تعيين وترقية 82 قاضيًا

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رأس معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف , جلسة مجلس القضاء الإداري التي عُقِدت في جدة اليوم، بحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس.

وثمن معالي رئيس المجلس الدور الذي يقوم به أصحااب الفضيلة الأعضاء، وما يقدمونه حيال ما يُدرَج على جدول أعمال المجلس من دراسات ومقترحات , كما تطرق معاليه للدعم الكبير من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لمرفق القضاء الإداري بشكل عام، مما يمكِّنه من أداء رسالته القضائية، بشكلٍ عادل ومنجز.

وأفاد فضيلة الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور علي الأحيدب أن المجلس وافق على تعيين 38 قاضيًا, وترقية 44 قاضًا آخر، كما ناقش عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وتابع سير العملية القضائية في مختلف محاكم ديوان المظالم.