متفائل بإيهاب جلال وانتظروا منه كرة قدم ممتعة

أكد عادل مصطفى نجم الأهلي السابق، أنه متفائل بإيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، قبل مواجهة غينيا، في إطار منافسات دور المجموعات في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وقال عادل مصطفى في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: “متفائل بإيهاب جلال مع منتخب مصر، ونحتاج لمنح الثقة للمدرب المصري”.

وتابع: “المدرب المصري مظلوم دائمًا في عدم تلقيه الدعم المناسب من جانب الجماهير”.

وأضاف: “لا يُمكن الاتفاق على مدرب، ولكن لا بد من التكاتف مع منتخب مصر خاصة أن القرار تم اتخاذه وأصبح إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر الوطني”.

وأتم: “أؤكد أن منتخب مصر سيكون له شكلًا مختلفًا مع إيهاب جلال مدربه الجديد، وسيقدم كرة قدم جميلة”.

