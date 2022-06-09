متحدث «الضمان الصحي» يكشف عن مفاجأة بشأن إلزام الجهات الحكومة بالتأمين على موظفيها (فيديو)

المناطق- فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي الدكتور ناصر الجهني، اليوم الخميس، أنه لا يوجد إلزام على الجهات الحكومية بالتأمين على موظفيها.

وقال الجهني خلال لقائه مع برنامج “نشرة النهار” المذاع عبر فضائية “الإخبارية”، إن دورهم كمجلس الضمان تنظيم قطاع التأمين الصحي الخاص بما فيهم المؤمن عليهم من أنواع التأمين الأخرى.

وأوضح متحدث الضمان الصحي، أن زيادة أعداد المستفيدين المؤمن لهم خلال الربع الثاني من العام الجاري 2022 م كانت بفضل جهود مجلس الضمان الصحي لحرصه على الالتزام بالدور الرقابي و الإشرافي لتمكين القطاع وضمان حصول المستفيدين على كامل حقوقهم من خلال تمكينهم من الحصول على حقوقهم من الرعاية والحماية الكاملتين بأعلى درجات الجودة والكفاءة، والحرص على تطبيق اللوائح والأنظمة لضمان الالتزام في القطاع.

وكان مجلس الضمان الصحي (ضمان) قد أعلن ارتفاع معدل الالتزام في التأمين الصحي ما نتج عنه ارتفاع في أعداد المستفيدين المؤمن لهم خلال الربع الثاني من العام 2022، وتسجيل نسبة (83%) بزيادة بلغت 8% مقارنةً بنفس الربع من العام الماضي.