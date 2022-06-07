مبادرة القضاء على قوائم الإنتظار هى نموذج عملى

قال حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مبادرة القضاء على قوائم الإنتظار هي نموذج عملي لنظام تأميني صحي شامل يتم تطبيقه بجميع محافظات الجمهورية بنفس الوقت إلى أنه عندما تم إكتشاف اول علاج فموي لفيروس سي وحصل على موافقة من هيئة الأدوية الامريكية كان سعر العلبة 28 ألف دولار ومصر تمكنت من الحصول عليه بسعر 33 دولارا للعلبة.

وأضاف من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع علي قناة الأولي،اليوم الثلاثاء، أن مصر لم تكتف بمجرد إستيراد العقار ولكنها تمكنت من خلال تسع شركات وطنية من إنتاج العقار المثيل وتم تصنيعه فى مصر وحصل أيضا على موافقة منظمة الصحة العالمية للإستخدام فى بقية دول العالم و أن هناك مبادرة للرئيس السيسي لإطلاق علاج للأشقاء فى قارة إفريقيا يعانون من نفس المرض و إلى أننا لا ننقل التجربة فقط ولكنها تعرض وتقدم علاجا لمليون مواطن أفريقي نظرا لأنها قارة واعدة.