مبابي يزيد معاناة منتخب فرنسا

يُخيم الغموض بشأن جاهزية مهاجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي للمشاركة مع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم.

شكوك بشأن جاهزية مبابي

وأصبح المدير الفني لمنتخب فرنسا، ديدييه ديشامب في ورطة، بسبب عدم جاهزية مبابي لمباراة النمسا المقبلة، ولفتت شبكة “راديو مونت كارلو”، إلى أن الفحوصات الطبية مطمئنة، ولكن مشاركته في المواجهة محل شك كبير.

وكان كيليان مبابي قد تعرض لإصابة في الركبة خلال مباراة منتخب فرنسا الأول لكرة القدم ضد الدنمارك، وغادر بين شوطي اللقاء، وتواجد في قائمة الديوك أمام كرواتيا، ولكنه لم يشارك وتواجد على مقاعد البدلاء.

منتخب فرنسا ضد النمسا

ومن المقرر أن يلعب منتخب فرنسا الأول لكرة القدم ضد النمسا، مساء يوم غد الجمعة، وذلك في إطار مواجهات الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الأولى في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وبدأ منتخب فرنسا الأول لكرة القدم بطولة دوري الأمم الأوروبية بشكل مخيب للآمال، حيث خسر أمام الدنمارك بهدفين مقابل هدف، وتعادل إيجابيًا مع كرواتيا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).