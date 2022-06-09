مبابي يزيد معاناة منتخب فرنسا

فهد سليمانيونيو 9, 2022


يُخيم الغموض بشأن جاهزية مهاجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي للمشاركة مع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم.

شكوك بشأن جاهزية مبابي

وأصبح المدير الفني لمنتخب فرنسا، ديدييه ديشامب في ورطة، بسبب عدم جاهزية مبابي لمباراة النمسا المقبلة، ولفتت شبكة “راديو مونت كارلو”، إلى أن الفحوصات الطبية مطمئنة، ولكن مشاركته في المواجهة محل شك كبير.

المهاجم الفرنسي – المصدر @FrenchTeam

وكان كيليان مبابي قد تعرض لإصابة في الركبة خلال مباراة منتخب فرنسا الأول لكرة القدم ضد الدنمارك، وغادر بين شوطي اللقاء، وتواجد في قائمة الديوك أمام كرواتيا، ولكنه لم يشارك وتواجد على مقاعد البدلاء.

كيليان مبابي
المهاجم الفرنسي – المصدر @KMbappe

منتخب فرنسا ضد النمسا

ومن المقرر أن يلعب منتخب فرنسا الأول لكرة القدم ضد النمسا، مساء يوم غد الجمعة، وذلك في إطار مواجهات الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الأولى في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وبدأ منتخب فرنسا الأول لكرة القدم بطولة دوري الأمم الأوروبية بشكل مخيب للآمال، حيث خسر أمام الدنمارك بهدفين مقابل هدف، وتعادل إيجابيًا مع كرواتيا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كرواتيا وفرنسا
جانب من المباراة


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فهد سليمانيونيو 9, 2022