ما هي أوراق “قسد” للتعامل مع أي عملية تركية شمالي سوريا؟

رهف الكاسريونيو 7, 2022


الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.

قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي لـ RT:

– نتعامل بجدية مع تهديدات أردوغان بشن عملية عسكرية ضدنا

– داعش ينتظر حدوث فوضى واشتباكات ليتمكن من التحرك وإعادة تجهيز نفسه عسكريا

– سنحارب إلى جانب الجيش السوري في حال شن أردوغان هجوما جديدا ضدنا

– حماية الأراضي السورية واجبنا وواجب الدولة السورية

– الثروات الموجودة في أرضنا ملك للشعب السوري كافة

– هناك أطراف تسعى إلى الفتنة بين العرب والأكراد وتركيا أول المستفيدين من ذلك

– أردوغان يريد رفع مستوى شعبيته عبر شن عملية عسكرية جديدة شمالي سوريا

– دمشق غير مستعدة للتوصل إلى حلول معنا




rt-arabic

رهف الكاسريونيو 7, 2022