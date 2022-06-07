ما هي أوراق “قسد” للتعامل مع أي عملية تركية شمالي سوريا؟
الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.
قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي لـ RT:
– نتعامل بجدية مع تهديدات أردوغان بشن عملية عسكرية ضدنا
– داعش ينتظر حدوث فوضى واشتباكات ليتمكن من التحرك وإعادة تجهيز نفسه عسكريا
– سنحارب إلى جانب الجيش السوري في حال شن أردوغان هجوما جديدا ضدنا
– حماية الأراضي السورية واجبنا وواجب الدولة السورية
– الثروات الموجودة في أرضنا ملك للشعب السوري كافة
– هناك أطراف تسعى إلى الفتنة بين العرب والأكراد وتركيا أول المستفيدين من ذلك
– أردوغان يريد رفع مستوى شعبيته عبر شن عملية عسكرية جديدة شمالي سوريا
– دمشق غير مستعدة للتوصل إلى حلول معنا
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