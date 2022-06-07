ما فعله خيانة ومصر مش هتقف على حد

شن الإعلامي أحمد حسام ميدو، هجومًا قويًا على محمد الشوربجي لاعب الاسكواش بعدما قرر الأخير تمثيل إنجلترا.

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: “لما لاعب يسيب بلده ويمثل بلد تانية في أي لعبة مش بتكلم على الاسكواش بس يعتبر خيانة لبلده”.

وتابع: “البلد دي ليها فضل على الكل، اتعلمت واتربيت فيها، اسأل أي حد مصر عملتلك ايه الكل هيرد عليك، أي حد مهما سافر هيفضل متعلق بمصر، حتى وهو في الخارج هيبقى متعلق بمصر”.

وأضاف: “هو في تكريم أكبر من إن رئيس الجمهورية يكرمك يا محمد يا شوربجي؟، حصولك عليه ده أكبر شرف ليك، وهتاخد دعم منعوي ايه اكتر من كدة؟”.

واسترسل: “إنجلترا كانت تعلم بتخطيط محمد الشوربجي بأن يمثلها وده واضح من تصريحات رئيس الاتحاد المصري للاسكواش”.

وأشار: “قرار محمد الشوربجي قرار خاطئ من وجهة نظري حتى لو كان ناوي إنه يعيش في إنجلترا لحد أخر عمره”.

وأتم: “أكبر غلط عمله محمد الشوربجي في حياته هيكون قرار تمثيله لإنجلترا، وهيندم على قراره، وبقوله مصر مش هتقف على أي حد، ومصر هتفضل كبيرة على الكل”.

