مايوهات نجمات الزمن الجميل .. 30 صورة تتحدى الصيف بالبيكيني | ألبوم



مع ارتفاع درجات الحرارة يهرب النجوم إلى الشواطئ ليستمتعوا بالإجازة بعيدا عن صخب المدينة.

وكما هو الحال الآن، كان البحر وجهة الفنانين للتخلص من الضغوط والمشاكل والوصول للراحة والاستجمام كما كان ملتقى فناني الزمن الجميل مع بعضهم البعض.

بعيدا عن الأضواء والشهرة، كانت شواطيء الأسكندرية المكان الأفضل للاسترخاء عكس الآن حيث يقضي الفنانون إجازاتهم الصيفية في الدول الأوروبية وجزر المالديف والساحل الشمالي.

وكان ارتداء الفنانات للمايوه جزءا لا يتجزأ من استمتاعهن بالعطلة الصيفية وفي الألبوم التالي نشاهد نجمات بالمايوه على شاطيء البحر