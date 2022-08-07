مايان السيد تدخل عالم تصميم الأزياء بمجموعة صيفية | خبر



أعلنت الفنانة مايان السيد عن خوضها تجربة تصميم الأزياء، من خلال مجموعة صيفية من تصميمها، بالتعاون مع أحد متاجر الملابس النسائية على شبكة الإنترنت.

ونشرت مايان السيد عبر حسابها في إنستجرام صورا للأزياء التي قامت بتصميمها، وعرضتها بنفسها مع فتاتين أخريين.

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تصميمات مايان السيد

وكتبت مايان السيد معلقة على الصور : “لمحة سريعة عن مجموعتي الجديدة بالتعاون BRANTU، أنا متحمسة جدا لمشاركة تصميماتي معكم، وأردت أن تكون كل القطع ممتعة للصيف، ولا أطيق الانتظار لرؤيتكن وأنتن ترتدينها”.

تصميمات مايان السيد

من ناحية أخرى، كشفت مايان السيد تفاصيل دورها في فيلم “بضع ساعات في يوم ما”، وذلك خلال حوارها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج مساء dmc.

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تصميمات مايان السيد

وقالت مايان السيد : أقدم دورا صعبا جدا أرهقني كثيرا ومتحمسة أن يراه الجمهور، وهي فتاة تعاني من مرض في الأعصاب يجعلها تكرر الكلام، وأتمنى أن أكون قدمته بشكل صحيح حتى يفهمه الجمهور بشكل جيد، كما حدث مع شخصية “خديجة” في مسلسل “إلا أنا”.

تصميمات مايان السيد

وفيلم “بضع ساعات في يوم ما” يشارك في بطولته كل من مي عمر، محمد الشرنوبي، هشام ماجد، هنا الزاهد، أحمد السعدني، ناهد السباعي، أسماء جلال، ومن تأليف الكاتب محمد صادق، وإخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.

تصميمات مايان السيد

تصميمات مايان السيد

يذكر أن مايان السيد شاركت في مسلسل “الاختيار 3” الذي عرض في رمضان 2022، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، إنتاج سينرجي، بطولة أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أحمد عز، ياسر جلال، خالد الصاوي، صبري فواز، بيومي فؤاد، عبد العزيز مخيون، جمال سليمان، محمد رياض، هشام إسماعيل، خالد زكي، محمود البزاوي، شريف خير الله، أمير المصري، إيمان العاصي، هيدي كرم، سمر مرسي، نور محمود، عصام السقا وعدد من ضيوف شرف الحلقات.

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