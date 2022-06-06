ماسك يهدد بإلغاء صفقة شراء تويتر

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هدد الملياردير إيلون ماسك، اليوم الاثنين، بالتراجع عن عرضه البالغ 44 مليار دولار لشراء شركة “تويتر”.

واتهم ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، شركة “تويتر” برفض تزويده بمعلومات حول الحسابات المزورة.

وكان ماسك قال، في منتصف شهر مايو الماضي، إن عرضه لشراء “تويتر” لن يكتمل ما لم تقدّم الشركة دليلا على أن حسابات المنصة المزيفة، هي أقل من 5%.

وقبل ذلك بأيام، كان ماسك قال إن عدد الحسابات الوهمية في تويتر قد يتجاوز 20% من الإجمالي، وهو رقم يفوق 4 أضعاف ما تقوله شركة تويتر، مشيراً إلى أن الشركة ترفض تقديم البراهين على ما يقوله.