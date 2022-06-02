ماذا قال هاني شاكر عن تطاول البعض على رموز الفن؟

قال نقيب المهن الموسيقية المطرب هاني شاكر، أن مصر حاضرةٌ في الزمان وراسخةٌ كالطودِ في المكان ومهما حاول الطامعين والطامحين لتصغيرها فأنها تعلو ولا تُهان وحين يتطاول علي رموزها ومحاولة النيل من تاريخها كل صغير وممول فأن كيده في نحره ولن ينال غير الخسران.

وأضاف أن نقابة المهن الموسيقية لكونها القلعة التي يحتمي ببرجها التراث الفني والثقافي من كل متطاول وعابث ومتآمر فأنها تقف لهؤلاء بالمرصاد وتدين كل محاولات النيل من تراثنا ورموزنا الفنية مثل كوكب الشرق وسيدة الغناء العربي أم كلثوم التي كانت توحد الأمة العربية في كل شهر علي قلب رجل واحد لسماع شدوها الذي يأسر القلوب والألباب وتدين أي تطاول علي شعراء مصر الذين ترسخوا في وجدان المصريين والعرب جميعآ وصاروا من علامات ثقافتها ونهضتها ومنهم الشاعر الفذ أحمد رامي وأمير الشعراء أحمد شوقي والشاعر أحمد شقيق كامل والشاعر عبدالوهاب محمد وغيرهم ممن تغنوا في حب مصر وأمجادها.

وتحذر نقابة المهن الموسيقية كل صغير ومتجاوز وممول من التطاول في حق رموز شكلت وجدان وتاريخ المصريين والعرب وتؤكد علي الشعبين المصري والعربي أن الهجمة الشرسة علي الفن والثقافة المصرية ورموزها هو أمر ممنهج لتصغير دور الفن المصري حتي يسهل غزو ماضينا وتراثنا لترسيخ ثقافة وفن لايحمل سمات وأخلاق مصرية وعربية عريقه، مختتما تحيا مصر ثقافة وفن وحضارة وقيم أخلاقيه باقية رغم كيد الكائدين وحقد الحاقدين.