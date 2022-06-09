ماجدة خير الله عن مسلسل “الثمانية”: عمل مثير يجمع كل عناصر التسلية الممتعة | خبر



كشفت الناقدة ماجدة خير الله رأيها في مسلسل “الثمانية” بعد عرض أول حلقتين على منصة شاهد VIP.

وأبدت ماجدة خير الله إعجابها بالمسلسل عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي Facebook قائلة: “الحلقة الأولى والثانية من مسلسل (الثمانية) اللي بدأ عرضه الليله على منصة شاهد، يوحي بأننا أمام عمل مثير، تجتمع له كل عناصر التسلية الممتعة”.

مسلسل الثمانية

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وأضافت: “المخرج أحمد مدحت مبدع مسلسل (إختفاء) يعود بقوة ليقدم مسلسل غموض وحركة في قالب بوليسي، عن منظمة إجراميهة تعمل في تجارة السلاح، وأفرادها ثمانية لم يلتق أي منهم بالآخر، ولها قوانين صارمة الخروج عنها يعني الموت”.

مسلسل الثمانية

مسلسل الثمانية

مسلسل الثمانية

وتحدثت عن أداء الثنائي خالد الصاوي وآسر ياسين المسلسل حيث قالت: “هناك تنافس مدهش في الاداء، أحدهما مجرم محترف، والآخر ضابط، على درجة عالية من الكفاءة، يجمعهما الرغبة في الانتقام من منظمة الثمانية، التي تسببت في مقتل ابنه الأول وحبيبه الثاني”.

وتابعت الناقدة: “أحداث الحلقتين الأولى والثانية تشهد بفخامة الإنتاج وتنوع مواقع التصوير، غير أن الموسيقى التصويرية تبدو أعلى مما يجب في بعض المشاهد، الفتاة التي أدت أغنية (بانج بانج) لنانسي سيناترا تتمتع بصوت وأداء جميل للأسف لم اتبين اسمها، المسلسل يضم عددا ضخما من نجوم مصر والعالم العربي بعضهم لم يظهر في الحلقات الأولى ولكن وجودهم يوحي بمتعة فنية تستحق المتابعة”.

مسلسل الثمانية

مسلسل الثمانية

يُعرض مسلسل “الثمانية” لمشتركي “شاهد VIP”، وتدور أحداث العمل الذي جرى تصويره في مصر والمغرب وفرنسا ضمن توليفة مشوقة من الدراما والأكشن في قالب بوليسي وإيقاعٍ سريعٍ مليء بالأحداث.

ويفتح مسلسل “الثمانية” الملفات الخفية لرجال العصابات وارتباطاتهم بالمنظمات الإجرامية، فرجل المال والأعمال “ناصر” يعمل في الخفاء لحساب منظمة إجرامية سرية منذ أكثر من عشرين عاماً كتاجرٍ للسلاح.

مسلسل الثمانية

مسلسل الثمانية

ونتابع خلال الحلقات ما يحدث حين تقرر المنظمة تصفية ناصر والتخلص منه في عملية مروعة يسقط فيها عدد من الضحايا الأبرياء ومنهم الأغلى على قلبه، وهل يمكن لمن خسر كل من يحب أن يتخلّى عن كل ما يملك في سبيل الإنتقام؟.

وتكشف أحداث “الثمانية” عن كيفية تخطيط ناصر للنيل من أعضاء المنظمة، وهل يستطيع كشف أسرارها وفضح ارتباطاتها والإيقاع بكل من يتعامل معها من رجال أعمال وأهل سلطة ونفوذ.

مسلسل الثمانية

ومسلسل “الثمانية” من “أعمال شاهد الأصلية” على شاهد VIP اعتباراً من 9 يونيو، تأليف تركي آل الشيخ؛ إخراج أحمد مدحت وبطولة آسر ياسين، خالد الصاوي، محمد علاء، ريم مصطفى، محمود البزاوي، حنان سليمان، لارا إسكندر، سارة عبد الرحمن، وضيوف الشرف غادة عادل، محمد ممدوح، أحمد فؤاد سليم، وأحمد وفيق.

ومن نجوم العالم العربي: جهاد سعد، منذر رياحنة، محمد مفتاح، وضاح سوار، فاطمة ناصر، فراس سعيد، عبد اللطيف شوقي، خالد صقر، وآخرين. ومن الممثلين العالميين يشارك في العمل مايكل بيتش، باشا ليشنيكوف، ريتشارد دومايو.

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