مؤشر “الأسهم السعودية” يغلق منخفضًا

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 159.21 نقطة، ليقفل عند مستوى 12662.75 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 5.9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 152 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 331 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 70 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 130 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الصقر للتأمين، ودار الأركان، ونسيج، ومعدنية، ودار المعدات الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: بوبا العربية، ومعادن، والسعودي الفرنسي، ورعاية، ومجموعة تداول الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 5.31% و3.03%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، والراجحي، وإعمار، وكيان السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وسابك للمغذيات الزراعية، ودار الأركان، وسابك، وإس تي سي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

فيما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 222.03 نقطة, ليقفل عند مستوى 22329.11 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 18 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 264 ألف سهم, تقاسمتها 1364 صفقة.