مؤتمر أبل للمطورين 2022.. ما الجديد؟.. رابط البث المباشر



دقائق قليلة تفصنا عن انطلاق مؤتمر أبل السنوي للمطورين، حيث من المتوقع أن تعرض البرامج الجديدة القادمة إلى أجهزتها الأكثر شعبية.

وتنطلق اليوم فعالية مؤتمر المطورين العالمي لشركة أبل WWDC 2022، وهي الفعالية التي تعرض فيها الشركة الجيل التالي من أنظمة تشغيل أجهزتها.

موعد مؤتمر أبل



ينطلق مؤتمر المطورين لهذا العام بداية من اليوم 6 يونيو، ويستمر حتى 10 يونيو، ويبدأ المؤتمر عبر مقطع فيديو يحمل الكلمة الرئيسية .

وعادة ما يكون فيديو الكلمة الرئيسية موجهاً لعموم الناس، بينما يكون فيديو حالة الاتحاد موجهاً أكثر إلى المطورين.

في مؤتمر المطورين العالميين، الذي ينطلق افتراضيًا اليوم ويستمر حتى الجمعة، من المتوقع أن تعرض أبل أحدث نظام تشغيل لها، iOS 16، والذي قد يشتمل على مركز إشعارات مُجدَّد وقفل شاشة لأجهزة أيفون بالإضافة إلى ميزات صحية جديدة وميزات اجتماعية لـ iMessage .

تشير شائعات أخرى إلى ميزات جديدة لنظام تشغيل تلفزيونات أبل TV OS، والتي يمكن أن تربط بالمنزل الذكي، تحسين على Apple Watch OS من شأنه زيادة عمر البطارية، وجهاز MacBook Air جديد.

ويأمل بعض المحللين أيضًا في أن تقدم Apple نظرة مبكرة على منصة يُعتقد أنها تسمى RealityOS .

ويمكن للنظام تشغيل سماعة الواقع المختلط – جهاز يمكن ارتداؤه يقال إنه قادر على الجمع بين الواقع الافتراضي والواقع المعزز – والذي يشاع أن شركة Apple تعمل عليه منذ سنوات.

تحديث على شاشة قفل آيفون

على غرار العام الماضي، من غير المتوقع أن تغير ميزات iOS 16 قواعد اللعبة، لكن بعض الإضافات قد تبث حياة جديدة في تجربة المستخدم.

من المتوقع أن تجعل Apple الرسائل أكثر اجتماعية وتفاعلية وأن تعيد صياغة نظام الإشعارات وشاشة القفل مع التركيز بشكل أكبر على الـwidgets، وفقًا لبلومبرغ.

تحديثات برامج iPad و Mac

في غضون ذلك، ومع iPadOS ، من المتوقع أن تضاعف أبل ميزات المهام المتعددة لتشغيل معالج M1 القوي. وفقًا لـ Bloomberg ، قد يجعل التحديث جهاز iPad يبدو وكأنه كمبيوتر محمول وأقل شبهاً بالهاتف.

ومن المتوقع أيضًا أن تكشف شركة أبل النقاب عن أحدث إصداراتها من نظام التشغيل Mac OS . يمكن أن يوفر تحديثات لتطبيقات مثل البريد والملاحظات وسفاري. قد تضيف أبل كذلك إلى كل من مكبر صوت HomePod و Apple TV . من الممكن أيضًا أن تعلن أبل عن تحديث لنظام التشغيل Apple Watch ، مع وعد بتقديم ميزات صحية جديدة.

رابط البث المباشر لمؤتمر أبل



ولتتمكن من مشاهدة المؤتمر، سيكون ذلك من خلال القناة الرسمية لشركة أبل على موقع يوتيوب، أو من خلال موقع أبل الرسمي على شبكة الويب.

تحسينات الأجهزة

من غير المرجح أن تكشف الشركة عن أي منتجات أجهزة جديدة رئيسية في الحدث هذا العام. لكن من الممكن أن تسلط أبل الضوء على شريحة M2 من الجيل التالي وتناقش بعض فرص المطورين حولها. على سبيل المثال، يمكن لشركة أبل الكشف عن جهاز MacBook Air جديد من خلال إظهار ما سيكون النظام قادرًا عليه باستخدام أحدث معالج صنعته الشركة.

نظرة على مستقبل AR / VR

إن أهم ما في الأمر في WWDC هو ما إذا كانت أبل ستصدر إعلانًا رائعًا حول الواقع المعزز أو تركز على المزيد من التحديثات الإضافية.

بدلًا من الكشف عن سماعة رأس للواقع المختلط الآن، قد تحدد أبل كيف يمكن للمطورين استخدام منصة ARKit الحالية ولغة البرمجة الخاصة بها،Swift ، لإنشاء محتوى للواقع المعزز والواقع الافتراضي على نطاق واسع.

على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت أبل ستضع إطارًا لتقدم أكبر حول أجهزة AR / VR قيد التطوير، إلا أنه من المحتمل جدًا أن يخصص التنفيذيون في الشركة جزءًا كبيرًا من العرض التقديمي الرئيسي للبرامج المتعلقة بهذه التقنيات.