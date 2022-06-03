مؤامرة فتحي عبد الوهاب ومحمد جمعة للتخلص من أحمد أمين في كواليس “جزيرة غمام” | فيديو



محمد سلطان محمود

نشر الفنان فتحي عبد الوهاب فيديو طريف من كواليس تصوير مسلسل “جزيرة غمام”.

ظهر فتحي عبد الوهاب مع الفنانين محمد جمعة وطه دسوقي، بعد إقناع الأخير أن يحل بدلا من الفنان أحمد أمين في دور عرفات.

دار حوار مضحك بين الثلاثي، وسط تعليقات الفنان رياض الخولي الذي كان جالسا يتابعهم.

ومسلسل “جزيرة غمام” من إخراج حسين المنباوي وتأليف عبد الرحيم كمال، إنتاج سينرجي، بطولة طارق لطفي، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، محمد جمعة، هبة عبد الغني، ميار الغيطي، هاجر الشرنوبي مع ظهور خاص للنجمين وفاء عامر وعبد العزيز مخيون.