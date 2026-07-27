ليلة كروية من العيار الثقيل.. موعد مباراة الأهلي وبرشلونة فى كأس خوان جامبر

يستعد النادي الأهلي لكتابة فصل جديد في تاريخه عندما يلتقي مع برشلونة في مباراة ودية عالمية ضمن كأس خوان غامبر، وذلك بعد أن أعلن النادي الكتالوني أن يوم 19 أغسطس المقبل هو موعد المباراة التي تأتي قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

قمة عالمية في الساعة التاسعة مساءاً

تنطلق صافرة البداية للمباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت وسط أوروبا الصيفي، وتقام في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، في مباراة ينتظرها عشاق كرة القدم، فهي مواجهة تجمع مدرستين كرويتين لهما تاريخ كبير.

وتزداد أهمية المباراة بعد اختيار ملعب الكامب نو لاستضافة المواجهة، لتكون مباراة الأهلي أول ظهور للبطولة على الملعب بعد عودته لاستقبال المباريات.

إنجاز جديد للأهلي في بطولة العالم

ويحقق الأهلي إنجازا غير مسبوق بالمشاركة في بطولة كأس خوان جامبر، بعد أن أصبح أول فريق مصري وإفريقي يحضر هذه المناسبة، التي تعد من أبرز الأحداث الكروية التي ينظمها برشلونة قبل بداية كل موسم.

وتأتي هذه المشاركة تقديراً للمكانة الكبيرة للأهلي كأحد أبرز وأنجح الأندية في القارة الأفريقية عبر التاريخ.

الذكريات والمواجهات السابقة تحمل طابعاً خاصاً

ولا تعد المواجهة الأولى بين الناديين الأهلي وبرشلونة، إذ سبق أن التقيا في مواجهات ودية سابقة، أبرزها لقاء 2007 الذي جاء ضمن احتفالات الأهلي بمئوية تأسيسه.

كما شهد عام 1961 أول مواجهة بين الفريقين في إسبانيا، لتتواصل بعدها العلاقة بين ناديين صاحبي إرث كبير في عالم كرة القدم.

برشلونة يحتفل مع جماهيره قبل الموسم الجديد

ويستغل برشلونة اللقاء ضمن الاحتفالات للتعريف بلاعبيه وجهازه الفني قبل انطلاق موسم 2026-2027، مع عودة كأس خوان غامبر إلى الكامب نو بعد فترة من إقامة البطولة في ملاعب أخرى.

متابعة جماهيرية واسعة للحدث

ومن المنتظر أن تحظى المباراة بمتابعة واسعة من الجماهير حول العالم، خاصة مع إعلان برشلونة عن نقل مراسم البطولة عبر منصاته الرقمية الرسمية، لتصل فعاليات الحدث إلى جماهير النادي في مختلف البلدان.

وتنتظر الجماهير المصرية والعربية ظهور الأهلي أمام برشلونة في واحدة من أقوى التجارب الودية، والتي تجمع بطل أفريقيا أمام أحد أكبر أندية العالم في أجواء استثنائية.