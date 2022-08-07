لو كلاتنبرج اشتغل مع عصام عبد الفتاح “هيفشل”

أوضح الإعلامي أحمد حسام ميدو، موعد بدء مهمة مارك كلاتيبرج، في الإشراف على التحكيم المصري بشكل كامل، خلال الفترة المقبلة.

موعد استلام كلاتيبرج لمهمة الإشراف على التحكيم المصري

وأشار ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: “كلاتينبرج سيتولى مهمة الإشراف على التحكيم المصري إشرافًا كاملًا بداية من الموسم الجديد، الفترة الحالية بيستلم مهامه بس”.

وتابع: “عصام عبد الفتاح اجتهد وأخلص ولكن دون نتيجة مشوفتش أي تطوير للتحكيم المصري”.

وأضاف: “محدش يفكر يشغل عصام عبد الفتاح مع كلاتينبرج، كلاتيبرج مش عبيط، عارف كويس التصريحات السابقة اللي قالها عصام عبد الفتاح، وأي محاولة لعمل عصام عبد الفتاح معه سيفشل”.

