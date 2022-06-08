“لو اخترت أم لأولادي هتكوني إنت” (فيديو)



تصدر اسم زعيم الكوميديا، الفنان عادل إمام محركات البحث، وصفحات مواقع التواصل، بسبب فيديو قديم للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

وظهرت دلال عبد العزيز، في مقطع الفيديو وهي تتحدث مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج “صاحبة السعادة” الذي يبث عبر قناة “سي بي سي” حول علاقتها بالزعيم عادل إمام.

وقالت دلال في هذه المقابلة إنها كانت مرعوبة من العمل مع عادل إمام في فيلم (النوم في العسل) وكانت تتصور أنه شخص مغرور، لكنها اكتشف بالتجربة أنه شخص بسيط، ويمتص رهبة من يعمل معه”.

واستكملت دلال عبدالعزيز حديثها قائلة: “عادل إمام قال لي بعد العمل معه في الفيلم.. لو اخترت أم لأولادي من الممثلات هتكوني انتي، لأنك مصدر للدفء الأسري”.

رحلت الفنانة دلال عبدالعزيز عن الحياة في 7 أغسطس 2021، بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد، دام 3 أشهر، وكان مسلسل “ملوك الجدعنة” آخر أعمالها على شاشة التلفزيون، وتم عرضه في موسم رمضان 2021، وشارك في بطولته عمرو سعد، ومصطفى شعبان، وحقق العمل نجاحا كبيرا وقت عرضه.