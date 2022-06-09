لوكا مودريتش.. الفتى الذي هزم الحرب وأوقف هيمنة ميسي ورونالدو



زف ريال مدريد نبأ سارا لمشجعيه، بإعلان تجديد عقد النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش حتى 2023.



مودريتش بات أحد قادة ريال مدريد ونجومه المميزين في السنوات الأخيرة، بفضل دوره في نجاحات الفريق الملكي سواء على المستوى المحلي أو الأوروبي.

من هو لوكا مودريتش؟

وُلد لوكا مودريتش عام 1985 في قرية مودريتشي شمال مدينة زادار في كرواتيا -يوغوسلافيا وقتها-، والتي تقع على المنحدرات الجنوبية لجبل فيليبيت، وهو الابن الأكبر لأبوين كانا يعملان في أحد المصانع.

تزامنت طفولة لوكا مودريتش مع الحروب الأهلية مطلع التسعينات، واضطرت عائلته للفرار من المنطقة، بعد إعدام جده -كان يدعى لوكا أيضا- على يد المتمردين الصرب.

وبعد هروب الأسرة أُحرق منزلها ليصبح لوكا مودريتش لاجئا، وعاش في أحد مخيمات اللاجئين لمدة 7 سنوات، بينما التحق والده بالجيش الكرواتي للعمل كميكانيكي طيران.

في هذه الحقبة الصعبة، كان دوي القنابل يحاصر لوكا مودريتش في كل مكان، وكانت كرة القدم وسيلة للهروب من الواقع المخيف.

يتذكر لوكا الوقت العصيب الذي عاشته عائلته، ويقول إنه لم يكن متأثرا للغاية بأحداث الحرب لأنه أقام صداقة مع العديد من الأطفال الآخرين، حيث كان يمارس معهم كرة القدم.

في عام 1992 التحق لوكا مودريتش بالمدرسة الابتدائية والأكاديمية الرياضية في نفس الوقت، وكان يحلم أن يكون نجما مشهورا مثل زفونيمير بوبان وفرانشيسكو توتي، ملهميه في ذلك الوقت.

لوكا مودريتش.. الحل في كرة القدم



موهبة مودريتش لفتت الأنظار إليه بعدما هدأت الأوضاع في كرواتيا التي حصلت على استقلالها بانتهاء الحرب عام 1995، وراقبته عدة أندية كبيرة في البلاد قبل أن ينضم لأكاديمية دينامو زغرب عام 2000.

تم تصعيد مودريتش للفريق الأول في دينامو عام 2003، وخرج معارا إلى زرينجسكي موستار البوسني ثم إنتر زابريشيتش الكرواتي قبل أن يعود لفريقه في 2005.

في 2008 ظفر توتنهام بتوقيع مودريتش مقابل 22.5 مليون يورو بعد منافسة قوية مع عدة أندية، لكن النجم الكرواتي عانى من إصابة في الركبة في بداية مشواره مع الفريق اللندني، كما شكك العديد من النقاد في قدرته على التأقلم مع المنافسة القوية في الدوري الإنجليزي.

وبالرغم من الانتقادات فإن مودريتش أثبت للجميع وقتها قدرته على اللعب بقوة في آهم الدوريات الأوروبية الكبرى، فضلا عن إجادته اللعب في عدة مراكز.

في 2012 رحل مودريتش صوب ريال مدريد مقابل 35 مليون يورو، وكافح في موسمه الأول للحصول على مركز في التشكيل الأساسي للفريق الملكي، الذي كان يضم مجموعة من اللاعبين المميزين في خط الوسط أبرزهم تشابي ألونسو ومسعود أوزيل وسامي خضيرة.

سرعان ما أثبت لوكا مودريتش جودته وكفاءته ليحصل على مركز أساسي في ريال مدريد، ومنذ ذلك الحين بات أحد الأعمدة الأساسية للفريق مع تعاقب المدربين.

لوكا مودريتش وإنهاء هيمنة ميسي ورونالدو

كان لوكا مودريتش أحد أبطال النجاحات المدريدية في السنوات الماضية، وعلى رأسها التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية بين عامي 2016 و2018.

كذلك حقق لوكا إنجازا تاريخيا مع منتخب كرواتيا بقيادته لنهائي كأس العالم 2018، والحصول على الميدالية الفضية بعد الخسارة أمام فرنسا.

وفي هذا العام حصد مودريتش جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، ليصبح أول لاعب غير البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي يفوز بها منذ البرازيلي ريكاردو كاكا عام 2007، منهيا سيطرة استمرت 10 سنوات للنجمين الأشهر في هذا الجيل.

إنجازات لوكا مودريتش

بعد تحقيق 6 ألقاب محلية مع دينامو زغرب، ساهم مودريتش في حصول ريال على 20 لقبا، 5 منها في دوري أبطال أوروبا، بجانب 3 في الدوري الإسباني ومثلها في السوبر الأوروبي، و4 في كأس السوبر الإسباني ومثلها في كأس العالم للأندية، ولقب وحيد في كأس ملك إسبانيا.

وعلى المستوى الفردي توج لوكا بالعديد من الجوائز، أبرزها أفضل لاعب في كأس العالم 2018، وأفضل لاعب في مونديال الأندية 2017، وأفضل لاعب كرواتي 9 مرات، بالإضافة للكرة الذهبية المقدمة من فرانس فوتبول، وجائزة “الأفضل” المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.